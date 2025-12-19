Глава ЕК назвала Гренландию форпостом ЕС с ценными ресурсами

Урсула фон дер Ляйен сообщила о необходимости ускорить процесс милитаризации Европы.

Европейский союз рассматривает территорию Гренландии как форпост в ключевом регионе мира на развивающихся глобальных морских путях. Соответствующее заявление в рамках выступления на пленарной сессии Европейского парламента сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Иностранная чиновница добавила, что судьба датского острова может находиться исключительно в руках местного населения. По ее словам, сейчас Европа находится в "мире грубой силы", включая технологические, военные или экономические преимущества третьих государств над оппонентами. Урсула фон дер Ляйен призвала коллег ускорить рывок к независимости регионального сообщества, если страны хотят защитить себя. Таким образом в ЕК снова подтвердили тезис о важности милитаризации. Дополнительно глава ЕК пообещала активно заключать новые торговые соглашения ради того, чтобы обеспечить Евросоюз необходимыми ресурсами.

Мир меняется быстрее, чем наши представления о нем, поэтому мы не можем медлить... Гренландия - это не просто территория в ключевом регионе мировой карты, земля, богатая критически важным сырьем, стратегический форпост на развивающихся глобальных морских путях. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

В ЕП хотят вынести вотум недоверия фон дер Ляйен, пишут СМИ.

Фото: YouTube / Reuters