Метте Фредериксен указала на оборонную задачу регионального сообщества к 2030 году.

Европейскому региону необходимо перевооружиться к 2030 году, а 2035 год - самый поздний срок для этого. Соответствующее заявление местным журналистам сделала премьер-министр Дании Метте Фредериксен по прибытию на саммит Европейского политического сообщества в Копенгагене.

Мы делаем многое, но нам нужно ускориться и увеличить масштабы. Я бы сказала, что 2035 год - это будет слишком поздно. Когда мы говорим о перевооружении Европы, мы должны быть способны полностью защитить себя к 2030 году. Метте Фредериксен, премьер-министр Дании

Напомним, что в мае п2025 года государства-члены Европейского союза согласовали создание кредитного инструмента SAFE. С помощью данной программы они надеются привлечь 150 миллиардов евро для наращивания производства собственного вооружения. План коллективного Брюсселя предусматривает выделение порядка 650 миллиардов евро из национальных бюджетов. За внесение денежных средств ЕС обещает закрыть глаза на неисполнение финансовой дисциплины. В частности, на значительное увеличение бюджетного дефицита стран-участников сообщества.

Фото: сайт Европейской комиссии