Премьер Чехии предложил расширить шенгенскую зону. Об этом политик рассказал после общения с главами правительств стран Вышеградской четверки. В список входят представители Польши, Чехии, Венгрии и Словакии. Заседание проводилось в Варшаве.
Я думаю, мы должны очень быстро принять некоторые страны в шенгенскую зону
Андрей Бабиш, премьер-министр Чехии
Андрей Бабиш считает что расширение шенгенской зоны необходимо в условиях возникшего экономического кризиса.Увеличение участников программы позволит быстро ликвидировать возникшие проблемы.
Чиновник отметил, что речь идет не о расширении Евросоюза.
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