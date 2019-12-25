Андрей Бабиш заявил, что сделать это следует "очень быстро".

Премьер Чехии предложил расширить шенгенскую зону. Об этом политик рассказал после общения с главами правительств стран Вышеградской четверки. В список входят представители Польши, Чехии, Венгрии и Словакии. Заседание проводилось в Варшаве.

Я думаю, мы должны очень быстро принять некоторые страны в шенгенскую зону Андрей Бабиш, премьер-министр Чехии

Андрей Бабиш считает что расширение шенгенской зоны необходимо в условиях возникшего экономического кризиса.Увеличение участников программы позволит быстро ликвидировать возникшие проблемы.

Чиновник отметил, что речь идет не о расширении Евросоюза.

Россия вышлет двух чешских дипломатов.