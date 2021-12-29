Премьер Белоруссии не исключил введение единой валюты с Россией

Роман Головенко навал условия для введения общей валюты для Москвы и Минска.

Премьер-министр Белоруссии не исключил введение единой валюты с Россией. Такое заявление чиновник сделал в интервью журналистам телеканала "МИР", отрывок опубликован в Telegram-канале. Роман Головченко подчеркнул, что говорить о данном решении пока что преждевременно. Однако его стороны примут в том случае, если будут сформированы необходимые условия, а проект окажется выгоден и для Москвы, и для Минска.

Если это будет сделано - возможно тогда будет обсуждаться и вопрос о единой валюте. Если это будет признано выгодным для обоих государств. Роман Головченко, глава правительства Белоруссии

Эксперт напомнил прессе о том, что решение о введении единой валюты в Союзном государств связано с созданием общего экономического пространства и законодательства.

Путин: в будущем может появиться единая валюта России и Белоруссии.

Фото и видео: YouTube / Мир 24