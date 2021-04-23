Премьер Бельгии: главным вызовом ЕС стала защита населения от последствий своих санкций

Александер Де Кроо оценил влияние санкций на Европу и Россию.

Премьер-министр Бельгии считает, что главным вызовом для Евросоюза стала защита населения от последствий своих же санкций. Соответствующее заявление европейский лидер Александер Де Кроо сделал в рамках выступления на Публичном форуме НАТО, который проводится в Мадриде. По мнению чиновника, речь идет об огромном испытании для экономики всего региона.

И главным вызовом ЕС в ближайшие месяцы станет защита своего населения от последствий того, что происходит. И это потребует огромных усилий и огромной координации от всех нас. Александер Де Кроо, премьер Бельгии

Эксперт напомнил участникам мероприятия о том, что санкционное давление со стороны коллективного Запада требует времени, чтобы Россия почувствовала эффект. Александер Де Кроо уверен в том, что ограничения наносят ущерб Москве, но вредят ЕС также. Он призвал коллег проводить правильную внешнюю политику и заниматься геополитикой только до того момента, пока у правительств есть поддержка населения.

Трасс: переговоры с РФ можно будет вести только после военной победы Украины.

Фото и видео: YouTube / NATO