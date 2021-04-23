Премьер Бельгии: главным вызовом ЕС стала защита населения от последствий своих санкций

Премьер-министр Бельгии считает, что главным вызовом для Евросоюза стала защита населения от последствий своих же санкций. Соответствующее заявление европейский лидер Александер Де Кроо сделал в рамках выступления на Публичном форуме НАТО, который проводится в Мадриде. По мнению чиновника, речь идет об огромном испытании для экономики всего региона.
И главным вызовом ЕС в ближайшие месяцы станет защита своего населения от последствий того, что происходит. И это потребует огромных усилий и огромной координации от всех нас.
Александер Де Кроо, премьер Бельгии
Эксперт напомнил участникам мероприятия о том, что санкционное давление со стороны коллективного Запада требует времени, чтобы Россия почувствовала эффект. Александер Де Кроо уверен в том, что ограничения наносят ущерб Москве, но вредят ЕС также. Он призвал коллег проводить правильную внешнюю политику и заниматься геополитикой только до того момента, пока у правительств есть поддержка населения.
Трасс: переговоры с РФ можно будет вести только после военной победы Украины.
Фото и видео: YouTube / NATO
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