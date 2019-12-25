Суд прекратил уголовное дело в отношении таможенника, установившего прослушку в кабинете

Мужчина отделался судебным штрафом.

Василеостровский районный суд Петербурга прекратил уголовное дело в отношении старшего таможенного инспектора одного из отделов Шкиперского таможенного поста Балтийской таможни. Как рассказали в объединенной пресс-службе судов города, Юрию Тузову назначили судебный штраф в 15 тысяч рублей.

Установлено, что Тузов установил в одном из кабинетов поста таможни на берегу Невской губы видеокамеры с микрофоном. Одно из устройств мужчина разместил в аудиоколонке, второе спрятал под потолочную панель и подключил их через специальные провода к компьютерам. С помощью своих "шпионских" гаджетов Тузов с 24 ноября по 10 декабря 2019 года регулярно прослушивал разговоры коллег, находящихся в кабинете, и следил за ними через камеры. В декабре при обследовании здания устройства обнаружили и изъяли сотрудники северо-западного таможенного управления.

Следователь по особо важным делам СЗСУТ обратилась в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела в отношении Тузова. Как выяснилось, мужчина впервые совершил преступление, в целом на работе характеризуется положительно и добровольно пытался загладить вред, переведя 11 тысяч рублей в благотворительный фонд. Также Тузов извинился за содеянное.

Ранее мы рассказывали, что задержанного по делу об утечке таможенных данных отпустили из-под стражи.

Фото: Piter.TV