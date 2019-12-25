Задержанного по делу об утечке таможенных данных отпустили из-под стражи

Мужчина заявил о готовности сотрудничать со следствием.

Приморский районный суд Петербурга освободил из-под стражи Виталия Седунова, подозреваемого в даче взятки. По информации объединенной пресс-службы судов города, следователь одного из отделов СЗСУТ ходатайствовал об обратном.

Как выяснило следствие, в период с февраля по апрель текущего года некий мужчина, предварительно сговорясь с Седуновым, лично передал главному таможенному инспектору отдела управления рисками взятку в 25 тысяч рублей. "Подарок" позволил мужчине получить незаконно скопированную из электронной системы ограниченного пользования информацию о декларировании товаров в регионе, где работает Балтийская таможня.

Седунов в суде заявил, что готов сотрудничать с органами предварительного следствия.

Ранее мы рассказывали, что петербургский суд вернется к рассмотрению иска Грудинина против "ВКонтакте".

Фото: Piter.TV