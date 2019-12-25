Петербургский суд вернется к рассмотрению иска Грудинина против "Вконтакте"

Заседание перенесли с 24 апреля на 22 мая.

Смольнинский районный суд Петербурга рассмотрит иск директора ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павла Грудинина к социальной сети "ВКонтакте" 22 мая. Об этом сообщил ТАСС.

Судебное заседание состоится в 11:00. Напомним, что истцы просят суд признать факт нарушения ответчиком прав истцов на охрану частной жизни, а также просят суд обязать удалить из сети "некоторую информацию" и взыскать с ответчика моральный вред по одному рублю в пользу каждого из истцов.

Ранее мы писали, что в Петербурге скончался протоиерей Александр Воскобойников.

Фото: Павел Грудинин / Вконтакте