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В Петербурге скончался протоиерей Александр Воскобойников
Сегодня, 16:40
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ruzannar

В Петербурге скончался протоиерей Александр Воскобойников

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Предположительно, у него случился инсульт.

Стало известно, что сегодня, 10 мая, скончался протоиерей Александр Воскобойников. Он был настоятелем храма апостола Петра в Весёлом посёлке. 

Соболезнования семье протоиерея выразил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Он отметил большую роль настоятеля в возведении храма в Весёлом посёлке, а также в создании приходской общины.

Точная причина смерти пока не известна. Предположительно, у него случился инсульт.

Ранее мы сообщили, что заразившийся коронавирусом врач Троице-Сергиевой лавры умер.

Фото: "Храм Святого первоверховного Апостола Петра" / ВКонтакте

 

 

 

 

 

 

 

Теги: настоятель храма, протоиерей, храмы спб
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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