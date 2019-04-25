В Петербурге скончался протоиерей Александр Воскобойников

Предположительно, у него случился инсульт.

Стало известно, что сегодня, 10 мая, скончался протоиерей Александр Воскобойников. Он был настоятелем храма апостола Петра в Весёлом посёлке.

Соболезнования семье протоиерея выразил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Он отметил большую роль настоятеля в возведении храма в Весёлом посёлке, а также в создании приходской общины.

Точная причина смерти пока не известна. Предположительно, у него случился инсульт.

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Фото: "Храм Святого первоверховного Апостола Петра" / ВКонтакте