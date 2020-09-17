Протоиерей рассказал о смысле Великого поста

В понедельник, 15 марта, протоиерей, преподаватель Петербургской духовной академии Евгений Горячев в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал о смысле 40-дневного воздержания в еде и развлечениях.
Протоиерей напомнил, что Великий пост не является диетой, потому как жесткие ограничения ничего хорошего не принесут, таким образом поправить здоровье с помощью поста не входит в рамки аутентичной традиции.
Первая идея гласит, что уховность человека должна превалировать над плотью, то есть пост опровергает мысль, что миром правит голод. Второе значение связанос с благодарностью: когда человек понимает, что все, что он получил – дано Богом, то он должен его отблагодарить. Воздерживаясь от пищи и развлечений, после он принимает их с благодарностью.
Кроме того, по мнению настоятеля, пост – время самопознания.
Ранее мы писали, что диетологи дали советы по переходу к Великому посту.
Фото: Piter.TV
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