Протоиерей рассказал о смысле Великого поста

Православные христиане вступили в Великий пост. Протоиерей напомнил, что это не диета.

В понедельник, 15 марта, протоиерей, преподаватель Петербургской духовной академии Евгений Горячев в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал о смысле 40-дневного воздержания в еде и развлечениях.

Протоиерей напомнил, что Великий пост не является диетой, потому как жесткие ограничения ничего хорошего не принесут, таким образом поправить здоровье с помощью поста не входит в рамки аутентичной традиции.

Первая идея гласит, что уховность человека должна превалировать над плотью, то есть пост опровергает мысль, что миром правит голод. Второе значение связанос с благодарностью: когда человек понимает, что все, что он получил – дано Богом, то он должен его отблагодарить. Воздерживаясь от пищи и развлечений, после он принимает их с благодарностью.

Кроме того, по мнению настоятеля, пост – время самопознания.

Ранее мы писали, что диетологи дали советы по переходу к Великому посту.

Фото: Piter.TV