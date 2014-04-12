Диетологи дали советы по переходу к Великому посту

Великий пост начался 15 марта.

У православных христиан 15 марта начался Великий пост. Эксперты в области диетологии рассказали РБК, как правильно переходить к постному питанию без вреда для здоровья.

Главный внештатный диетолог Минздрава России, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности, академик РАН Виктор Тутельян рассказал, что при переходе на постное питание нужно следить, чтобы калорийность не стала меньше энергозатрат. В противном случае человек начнет худеть и это может нанести серьезный удар по здоровью.

Второе важное правило — это соответствие химического состава рациона физиологическим потребностям человека в пищевых и биологически активных веществах.

Порядка трети из них незаменимы. Если они есть в рационе, они поступают во внутреннюю среду человека, то мы здоровы. Если их мало или совсем нет, то мы заболеваем. Для того чтобы 177 химических соединений поступило в наш организм, рацион должен быть разнообразным. Виктор Тутельян, диетолог

Эксперт в области диетологии, главный врач Тюменской больницы ЗСМЦ ФМБА России Лариса Боярская рекомендовала не расценивать Великий пост как диету. Сброшенные за этот период килограммы вернутся сразу же по окончании поста. В этот период потеря веса будет идти за счет мышечной массы, а не жировой.

Исключение из рациона животного белка приводит к его дефициту в организме. В питание необходимо включать новые виды продуктов — сою, несколько видов растительных масел, чечевицу, нут, горох, фасоль, растительное молоко — кокосовое, овсяное, соевое, рисовое, миндальное. Лариса Боярская, диетолог

Боярская советовала во время поста делать больше перекусов ягодами, фруктами, орехами. Также, по ее словам, важно восполняться уровень железа в организме. Для этого нужно есть капусту, ржаной хлеб, гречку, чечевицу.

Внештатный диетолог "РЖД-Медицины" Анна Басова отмечает, что пост подходит не каждому человеку. Если есть какие-то заболевания, лучше проконсультироваться с врачом, отметила медик.

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