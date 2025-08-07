Предъявлено обвинение подросткам, готовившим убийство военного в Новосибирской области

Несовершеннолетние исполнители выполняли заказ от спецслужб Украины за обещанное вознаграждение.

Следственный комитет России предъявил обвинение двум подросткам за подготовку убийства военнослужащего. Соответствующее заявление сделала журналистам официальный представитель надзорного ведомства Светлана Петренко. Она объяснила, что преступление совершалось на территории Новосибирской области по заданию украинских спецслужб. В ФСБ России заметили, что несовершеннолетние исполнители нанесли химические вещества на внешние элементы автомобиля своей цели. Однако военнослужащий не пострадал.

Дело в отношении двух несовершеннолетних жителей региона по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ. Им предъявлено обвинение в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Светлана Петренко, пресс-секретарь СК РФ

В СК РФ установили, что иностранные кураторы из киевского режима предложили за совершение преступления денежное вознаграждение. Также от них арестованные молодые люди получили три емкости с опасными химическими веществами. На оперативной видеозаписи запечатлен момент, на котором показано, что подростки нанесли опасное вещество на транспортное средство. При этом работали юноши в перчатках и масках, которые затем выкинули. В рамках расследования в отношении подозреваемых назначены психолого-психиатрические судебные экспертизы.

В Петербурге возбудили дело после тяжелой травмы ребенка в аквапарке.

Фото и видео: Следственный комитет России