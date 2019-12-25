ФАС вынесла предупреждение Пулково после жалобы "Победы"

В авиакомпании считают, что аэропорт не дает ей проводить техобслуживание.

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) выдала предупреждение петербургскому аэропорту Пулково после жалобы авиакомпании "Победа" на невозможность проводить техническое обслуживание в воздушной гавани. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ФАС отметили, что представители "Победы" регулярно обращались к оператору с просьбой предоставить доступ к объектам инфраструктуры для наземного обслуживания самолетов, но так и остались без ответа. При этом обслуживание самолетов дочерней компанией стоит дешевле действующих тарифов оператора на 40-50%. Таким образом, Пулково злоупотребляет своим положением, считают в авиакомпании.

Аэропорту необходимо рассмотреть заявки авиакомпании до 3 октября текущего года.

Ранее мы сообщили о том, что руководство Пулково попросило ФАС отменить регулирование тарифов.

Фото: Piter.TV