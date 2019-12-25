Предстоящей ночью температура воздуха в Петербурге опустится до -25 градусов

Ночь на четверг, 18 февраля, может стать в Петербурге одной из самых холодных с начала зимы. По прогнозу синоптиков, столбики термометров опустятся до -23…-25 градусов. В пригородах местами похолодает до -28 градусов. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
Днем в городе будет преимущественно без осадков. Температура воздуха с ночных -25…-28 поднимется до -13…-15 градусов. На дорогах возможно образование гололедицы. Атмосферное давление будет меняться мало.
Ранее мы писали, что минувший вторник оказался в Петербурге самым теплым днем февраля.
Фото: pixabay.com
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