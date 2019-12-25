В ночь на 11 марта в Петербурге похолодает до -20 градусов

На дорогах местами возможна гололедица.

Предстоящей ночью температура воздуха в Петербурге опустится до -18…-20 градусов. В окрестностях похолодает до -22. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Днем 11 марта в городе будет гораздо теплее, чем ночью – столбики термометров покажут -5…-7 градусов. На дорогах местами возможна гололедица. Осадки не прогнозируются.

Ветер подует юго-восточный умеренный. Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее мы писали, что 10 марта станет самым холодным днем весны в Петербурге.

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