10 марта станет самым холодным днем весны в Петербурге

Температура воздуха окажется на 12-13 градусов ниже нормы.

В среду, 10 марта, погоду в Петербурге продолжит формировать наполненный арктическим воздухом антициклон. При переменной облачности обойдется без осадков. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По словам синоптика, этот день станет самым холодным днем весны в городе. Температура воздуха окажется на 12-13 градусов ниже нормы. Сегодня столбики термометров покажут -10…-12 градусов, в Ленобласти -8…-13.

Ветер подует с востока со скоростью 1-6 м/с. Атмосферное давление продолжит расти и составит 773 мм рт. ст., что существенно выше нормы.

Ранее мы писали, что потепление в Петербурге можно ожидать с середины марта.

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