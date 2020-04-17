Губернатор Петербурга спросил у своих подписчиков о возможных идеях для празднования.

Предстоящее 200-летие драматурга Александра Островского планируют широко отметить в Петербурге. Об этом 7 февраля на своей странице "ВКонтакте" рассказал губернатор города Александр Беглов, подводя итоги недели в контексте межрегионального и федерального сотрудничества.

Губернатор Петербурга спросил у своих подписчиков о возможных идеях для празднования.

Продолжаем развивать и культурные проекты федерального значения. На минувшей неделе встретился в Эрмитаже с министром культуры Ольгой Любимовой. Удалось совместными усилиями сохранить для петербуржцев стадион на территории музея-заповедника Павловск, оставив городу право его использования. Решили широко отметить 200-летие драматурга Александра Островского – написал Беглов.

Губернатор Петербурга рассказал о принципе зонирования детских и спортивных площадок.

Фото: Piter.tv