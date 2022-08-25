Представлена китайская игра Where Winds Meet World во всех жанрах сразу

Проект создается студией Everstone.

Зрителям в рамках торжественной церемонии открытия международной выставки Gamescom 2022 представлена китайская компьютерная игра Where Winds Meet World, которая презентует сразу все жанры. Разработкой проекта занимается молодая студия Everstone. Известно, что события сюжета развернутся на территории Китая, на исходе эпохи Троецарствия. Геймеры получат роль бедного мечника, которому предстоит совершить множество подвигов.

Создатели проекта уточнили, что игрокам будет доступен отыгрыш любой роли, а принятие решающих на сюжет решений. Ожидается, что Where Winds Meet будет использовать развитую боевую систему в стиле уся с возможностью отражать удары оппонентов, использовать акробатику и дальнобойное оружие. Герои смогут перемещаться по воде, исследовать мир на коне, бегать по стенам и участвовать в китайских играх.

Официальная дата релиза Where Winds Meet не определена, однако разработчики сразу уточнили, что игровой проект готовится только под персональный компьютер. Возрастное ограничение для игры установлено 18+.

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Фото и видео: YouTube / Gematsu