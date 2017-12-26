Представлен самый маленький телефон в Мире размером с флешку

Появилось видео презентации самого маленького телефона, который создала компания Clubit New.

Компания Clubit New представила самый маленький телефон.

На презентационном видео телефон Zanco Tiny T1 вызывает улыбку умиления, у тех кто его видит впервые. Размер малышки не превышает размера флешки и легко умещается в ладони. Представители компании утверждают, что эта новинка незаменима и очень удобна при занятиях активными видами спорта, а также для маленьких дамских сумочек. Так он спокойно может уместиться в косметичке наряду с похожей по размерам помадой.

Прохожие, которые ознакомились с новинкой, отмечают, что, несмотря на миниатюрные размеры, телефон превосходно справляется с поставленными задачами. Привлекает потребителей и цена на новинку, она будет составлять 40 долларов США.

Видео: YouTube/Clubit