Представлен новый геймплейный трейлер многопользовательского экшена Ashfall

Точной даты релиза многопользовательской игры пока нет.

Cтудия Legendary Star представила новый геймплейный трейлер многопользовательского экшена Ashfall.

В опубликованном ролике показан постапокалиптический мир, по которому игрокам предстоит путешествовать в поиска некоего особого инструмента под названием Ядро Сотворения. По сюжету с его помощью можно будет предотвратить окончательную гибель планеты.

Ashfall выйдет в 2023 году. Точной даты релиза многопользовательской игры пока нет.

Ранее мы сообщали, что авторы Remnant 2 показали два часа геймплея.

Видео: YouTube / IGN