Авторы Remnant 2 показали два часа геймплея

Игра выйдет в свет в 2023 году.

Студия Gunfire Games, занимающаяся разработкой компьютерной игры Remnant 2, представила в социальных сетях двухчасовую запись геймплея проекта, которую сделал стример с ником Admiral Bahroo. Весь игровой процесс новинки комментировал ведущий геймдизайнер Бен Кюретон, который также поделился с подписчиками рядом информации о нововведениях сиквела. Эксперт пояснил, что авторы предусмотрели более глубокую кастомизацию персонажей истории за счет того, что они больше не будут привязываться к классам. В самой игре пользователь может найти большее количество реликвий, увидит трехмерную карту местности и полностью переработанный интерфейс продукта. Уточняется, что при гибели героя весь процесс откатывается к точке сохранения, а герой ничего не теряет. Напомним, что Remnant 2 планируется к выходу на персональных компьютерах консолях уже в этом году.

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Фото и видео: YouTube / Remnant 2