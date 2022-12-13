Авторы Tekken 8 выпустили посвящённый Хварану трейлер

У игры нет официальной даты релиза.

Издательство Bandai Namco продолжает раскрывать персонажей, которые появятся в новой части компьютерной игры Tekken 8. На этот раз авторы продемонстрировали будущим игрокам возможности Хварана. Речь идет о персонаже, который появился ещё в третьей части серии. С того момента он не пропустил ни одного выпуска файтинга. Известно, что Хваран практикует тхэквондо WTF, которая позволяет ему наносить быстрые и резкие удары ногами противникам вместе с периодическими ударами руками по ним. До сих пор точной даты выхода у Tekken 8 до сих пор нет. Однако игра должна выйти в свет на персональных компьютерах, а также в текущем поколении консолей. Ранее разработчики упоминали о том, что между этими платформами будет доступен кроссплей.

Вышел новый трейлер Tekken 8.

Фото и видео: YouTube / Bandai Namco Entertainment America