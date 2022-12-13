Вышел новый трейлер Tekken 8

Игра будет доступна пользователям PlayStation 5, Xbox Series и PC.

Студия Bandai Namco представила новый трейлер игры Tekken 8. Ролик посвящен персонажу Лили, которая ранее появлялась в Tekken 5: Dark Resurrection.

На опубликованных кадрах девушка расправляется со своими оппонентами. Бои происходят в центре Нью-Йорка и арене турнира "Король железного кулака".

Tekken 8 будет доступна пользователям PlayStation 5, Xbox Series и PC. Дата выхода игры пока неизвестна.

Ранее мы сообщали, что Dambuster Studios опубликовала новый трейлер Dead Island 2.

Видео: YouTube / BANDAI NAMCO Europe