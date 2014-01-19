Представлен геймплейный трейлер стелс-экшена Steel Seed

Официальная дата релиза игры еще не определена.

Издательство ESDigital Games и студия Storm in a Teacup показали в социальных сетях свежий трейлер стелс-экшена Steel Seed. Ролик знакомит пользователей компьютерной игры с сюжетом проекта, а также демонстрирует боевую систему, противников и научно-фантастические локации. В центре истории окажется девушка по имени Зои и ее летающий дрон KOBY. Они отправляются исследовать загадочный комплекс, внутри которого лежит некий "тёмный секрет". По сюжету Steel Seed, в мире произошла катастрофа, и человечество оказалось на грани вымирания. Теперь только от нашего персонажа зависит то, получит ли человечество еще один шанс на выживание.

Сценарий к игре писал Мартин Корд — лауреат премии BAFTA. На территории России данную игру издаст "Бука". В свет она выйдет в 2025 году. Известно, что Steel Seed появится в продаже на персональных компьютерах, консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

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Фото и видео: YouTube / PC Gamer

