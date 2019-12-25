Представительница Петербурга победила в грантовом конкурсе на "Тавриде"

Девушка выиграла более 1 млн рублей на реализацию своего проекта.

В пятницу, 13 августа, в Крыму подвели итоги Всероссийского конкурса молодежных проектов в рамках образовательного заезда "Вкусный джаз" арт-кластера "Таврида". В числе призеров оказалась петербурженка Дарья Пашкова.

Девушка представила на конкурсе проект под названием "Промышленность.Инновации.Дизайн" / Industry.Innovation.Design 2.0, на реализацию которого получила в итоге 1 200 000 рублей. Сертификат вручал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам Дарьи, цель проекта заключается в создании условий для развития студентов, планирующих продолжить обучение по направлению модного дизайна и найти работу по специальности. Автор планирует выстроить систему реализации творческого потенциала молодых людей.

Всего на конкурсе представили 38 проектов, 10 из них присудили грант на общую сумму 6 178 000 рублей.

Ранее мы писали, что экотропа в заказнике "Кивипарк" готова встречать гостей.

Фото: пресс-служба арт-кластера "Таврида"