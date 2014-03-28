Представители ведущих туркомпаний Ирана посетят Петербург

Одним из ключевых событий визита станет деловая встреча, которая пройдет 21 ноября.

С 19 по 24 ноября в Петербурге состоится информационно-ознакомительный тур для представителей 30 ведущих туристических операторов и агентств Ирана, сообщили в пресс-службе Смольного.

Одним из ключевых событий визита станет деловая встреча, которая пройдет 21 ноября. Во время встречи представители индустрии гостеприимства Петербурга и Ирана обсудят возможности приема и размещения туристов в городе на Неве.

Также для иностранных партнеров подготовлена презентация, посвященная туристическим возможностям Северной столицы. Это мероприятие направлено на укрепление связей между сторонами и развитие дальнейшего сотрудничества.

Программа тура предусматривает посещение исторических музеев и знаковых достопримечательностей, а также знакомство с новыми объектами туристической инфраструктуры города. Гости смогут оценить разнообразие пешеходных и автобусных маршрутов, посетить гостиницы разного класса и попробовать местную кухню.

По данным "Турбарометра Санкт-Петербурга", Иран занимает вторую позицию среди стран дальнего зарубежья по количеству прибывающих туристов.

Ранее мы сообщили о том, что Невский международный экологический конгресс пройдет в 2025 году в Петербурге.

Фото: Piter.TV