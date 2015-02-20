Невский международный экологический конгресс пройдет в 2025 году в Петербурге

За шестнадцать лет проведения конгресса интерес к нему неуклонно возрастает. Если в 2008 году в мероприятии участвовало 700 человек из 17 стран, то десятый конгресс собрал уже 1500 участников из 52 государств.

XI Невский международный экологический конгресс пройдет в Таврическом дворце Петербурга с 22 по 23 мая 2025 года. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании организационного комитета по подготовке конгресса.

Матвиенко подчеркнула, что данное мероприятие служит инструментом для поиска решений в вопросах рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей среды. За шестнадцать лет проведения конгресса интерес к нему неуклонно возрастает. Если в 2008 году в мероприятии участвовало 700 человек из 17 стран, то десятый конгресс собрал уже 1500 участников из 52 государств.

Советник президента Российской Федерации Антон Кобяков дополнил, что вопросы экологии традиционно обсуждаются на международных форумах, таких как Петербургский экономический форум и Восточный экономический форум. Организацией подготовки и проведения конгресса займётся Фонд Росконгресс.