Названы даты проведения ПМЮФ-2025

Одна из основных целей форума — углубление и расширение взаимодействия в правовой сфере.

Ежегодный XIII Петербургский Международный Юридический Форум (ПМЮФ) пройдет с 19 по 21 мая 2025 года, сообщает официальный сайт Министерства юстиции РФ.

Дата проведения форума была утверждена на встрече Организационного комитета, где также обсуждались важные аспекты подготовки и проведения мероприятия. Участники обсудили ключевые моменты планирования и выполнения форума, а также добавили новых членов в состав Оргкомитета.

Председатель Оргкомитета министр юстиции РФ Константин Чуйченко отметил, что ПМЮФ является важной платформой для обсуждения широкого круга правовых вопросов. Он подчеркнул, что мероприятие способствует развитию и расширению международного сотрудничества в юридической сфере.

Одна из основных целей форума — углубление и расширение взаимодействия в правовой сфере. Форум привлекает все больше внимания со стороны участников из различных регионов мира, особенно из стран Азии, Африки, Латинской Америки и СНГ, а также из объединения ШОС и БРИКС.

Советник президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета Антон Кобяков отметил, что на форуме традиционно разрабатывались предложения, улучшающие правовые институты и укрепляющие авторитет права. Он предложил провести работу как в рамках основного мероприятия, так и на полях Молодежного юридического форума.

Форум был основан в 2011 году и поддерживается президентом Российской Федерации. Организаторами выступают Министерство юстиции России и Фонд "Росконгресс".