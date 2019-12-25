Представители шоу-бизнеса поздравят областных выпускников

Как и во всей России, праздник в 47-ом регионе пройдет онлайн.

В среду, 17 июня, по всей стране пройдут онлайн-мероприятия для выпускников. В том числе, праздник с участием звезд состоится в Ленинградской области. Об этом сообщил председатель регионального комитета общего и профессионального образования Сергей Тарасов.

Большинство мероприятий стартует в 17:00. Вчерашние одиннадцатиклассники примут поздравления от учителей, школьных товарищей и областной администрации в прямом эфире. Ребят поздравят учителя, одноклассники и власти региона. Кроме того, свои пожелания выпускникам выскажут знаменитости. Их имена пока не разглашаются.

Ранее мы рассказали о том, что большинство школьников получат аттестаты 11 июня.

Фото: Pixabay