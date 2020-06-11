Если не смогут, то заберут 15 июня.

Большинство школьников получат аттестаты 11 июня. Об этом рассказал министр-просвещения Сергей Кравцов.

По его словам, те, кто не сможет забрать аттестат 11 числа, получат его 15 июня, в понедельник.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил порядок проведения ЕГЭ для школьников. Глава правительства утвердил особое положение, по которому в 2020 году все ученики девятых и одиннадцатых классов получат аттестат даже без сдачи экзаменов.

Выпускники, которые захотят продолжить обучение в средних специальных учебных заведениях, будут зачислены по результатам школьного аттестата. Одиннадцатиклассники, которые желают поступить в ВУЗы, должны будут сдать ЕГЭ по необходимым для поступления предметам. Школы будут помогать готовиться к экзамену — дистанционно.

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