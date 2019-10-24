Седьмой сезон сериала все же выйдет на экраны.

В четверг, 24 октября. стало известно о том, что представители сериала "Сваты" сделали официальное заявление. Об этом сообщает журнал StarHit 23.

По словам представителя актера Федора Добронравова, седьмой сезон сериала все же выйдет на экраны.

"Будущее сериала будет таким же счастливым, как и прошлые шесть сезонов. Так говорит Федор Викторович! Он остается в шоу, на носу выпуск продолжения", — пояснил представитель актера

Напоним, что год назад актер перенес инсульт. Из-за этого съемки "Сватов" были отложены. К счастью, Федор Викторович поправился и готов продолжать съемки в сериале.

Ранее мы сообщали о том, что новые "Сваты" сменят название из-за ухода актеров.

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