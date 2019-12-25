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Представители более 40 стран подтвердили участие в Евровидении-2021
Сегодня, 10:07
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IRINA_CHALKINA

Представители более 40 стран подтвердили участие в Евровидении-2021

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Российского участника на конкурс отправит Первый канал.

Во вторник, 27 октября, стало известно о том, что около 40 стран подтвердили своё участие в Евровидении-2021. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте организаторов мероприятия.

Мы благодарны 41 участвующей телерадиовещательной компании за то, что они помогли нам вернуть "Евровидение" в 2021 году

организаторы мероприятия

В настоящий момент организаторы ведут диалог с представителями разных стран. Продолжается работа над возможными сценариями проведения соревнования. 

Ранее мы сообщали о том, что петербурженка представит Россию на детском "Евровидении".

Фото:eurovision/instagram

Теги: евровидение, конкурс
Категории: Лента новостей, Культура, Музыка,

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