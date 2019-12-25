Представители более 40 стран подтвердили участие в Евровидении-2021

Во вторник, 27 октября, стало известно о том, что около 40 стран подтвердили своё участие в Евровидении-2021. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте организаторов мероприятия.
Мы благодарны 41 участвующей телерадиовещательной компании за то, что они помогли нам вернуть "Евровидение" в 2021 году
организаторы мероприятия
В настоящий момент организаторы ведут диалог с представителями разных стран. Продолжается работа над возможными сценариями проведения соревнования.
Ранее мы сообщали о том, что петербурженка представит Россию на детском "Евровидении".
Фото:eurovision/instagram
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