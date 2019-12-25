Представители более 40 стран подтвердили участие в Евровидении-2021

Российского участника на конкурс отправит Первый канал.

Во вторник, 27 октября, стало известно о том, что около 40 стран подтвердили своё участие в Евровидении-2021. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте организаторов мероприятия.

Мы благодарны 41 участвующей телерадиовещательной компании за то, что они помогли нам вернуть "Евровидение" в 2021 году организаторы мероприятия

В настоящий момент организаторы ведут диалог с представителями разных стран. Продолжается работа над возможными сценариями проведения соревнования.

Ранее мы сообщали о том, что петербурженка представит Россию на детском "Евровидении".

Фото:eurovision/instagram