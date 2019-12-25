Представители Выборгского района подвели итоги призывной кампании

На участках соблюдаются все меры против распространения COVID-19.

В среду, 10 июня, главы администраций муниципальных образований Выборгского района обсудили итоги призывной кампании на военную службу. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Встречу провел Геннадий Орлов. С докладом о текущем положении выступил начальник отдела областного военного комиссариата по Выборгскому району Игорь Якуб. Выступающий подчеркнул, что призыв проходит согласно Указу Президента Российской Федерации от 30 марта, и продлится с апреля по июль 2020 года. Норма призывной кампании в районе исполнена на 32%.

Кроме того, по словам Игоря Якуба, в условиях эпидемии призывные пункты, разграниченные по муниципальным районам, снабжены средствами индивидуальной защиты. Здания, помещения и транспортные средства регулярно дезинфицируются, работникам измеряют температуру, а призывников два раза тестируют на наличие коронавирусной инфекции. Н сборном пункте собираются команды с максимальным составом в 20 человек.

Самая высокая явка призывников зафиксирована в Выборгском, Каменногорском, Гончаровском, Селезневском, Советском, Полянском, Первомайском и Приморском поселениях.

Ранее мы рассказали о том, что Выборгском районе прошло онлайн-совещание, посвященное следующему отопительному сезону.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО