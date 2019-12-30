Представители УЕФА прибудут в Петербург с инспекционным визитом

С февраля город будут проверять на соответствие требованиям Евро-2020.

В Петербурге ждут приезда инспекции из УЕФА. На данный момент известно, что комиссию будет возглавлять заместитель исполнительного директора Андреас Шар. Иностранцы посетят город на Неве 3 февраля. В общей сложности инспекция будет включать в себя 25 делегатов из Союза европейских футбольных ассоциаций. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на директора оргкомитета чемпионата а Европы-2020 от России Алексея Сорокина.

Напомним, что в рамках международного турнира Петербург примет три матча группового этапа, а также четвертьфинал Евро-2020. Продажа билетов на игры завершилась еще 18 декабря 2019 года.

Ранее Piter.tv писал о том, что стало известно, кто из "Зенита" поедет на заключительные матчи Евро-2020.

Фото: Piter.tv

