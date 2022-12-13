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Представители СК РФ возложили цветы к "Разорванному кольцу"
Сегодня, 15:59
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Представители СК РФ возложили цветы к "Разорванному кольцу"

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Церемония возложения венков прошла на западном берегу Ладожского озера.

В среду, 18 января, сотрудники Следственного комитета РФ по 47-ому региону возложили памятные венки к мемориалу "Разорванное кольцо" в честь 80-летния со Дня снятия блокады. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Торжественная церемония состоялась на западном берегу Ладожского озера. Также представители следственного управления ведомства возложили цветы к вечному огню.

Напомним, что памятник "Разорванное кольцо" посвящен героическому прорыву блокады, первый шаг  которому состоялся в январе 1943 года.  Окончательно осаждённый город освободили зимой 1944-ого во время операции "Январский гром".

Ранее мы сообщили о том, что Владимир Путин возложил цветы к мемориалу "Рубежный камень".

Фото: Пресс-служба СК РФ по Ленобласти

Теги: ленинградская область, ск рф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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