Представители СК РФ возложили цветы к "Разорванному кольцу"

Церемония возложения венков прошла на западном берегу Ладожского озера.

В среду, 18 января, сотрудники Следственного комитета РФ по 47-ому региону возложили памятные венки к мемориалу "Разорванное кольцо" в честь 80-летния со Дня снятия блокады. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Торжественная церемония состоялась на западном берегу Ладожского озера. Также представители следственного управления ведомства возложили цветы к вечному огню.

Напомним, что памятник "Разорванное кольцо" посвящен героическому прорыву блокады, первый шаг которому состоялся в январе 1943 года. Окончательно осаждённый город освободили зимой 1944-ого во время операции "Январский гром".

Ранее мы сообщили о том, что Владимир Путин возложил цветы к мемориалу "Рубежный камень".

Фото: Пресс-служба СК РФ по Ленобласти