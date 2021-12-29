Представители Петербурга завоевали на Олимпиаде в Пекине четыре медали

Петербургские спортсмены завоевал на Олимпиаде в Пекине 4 медали. Об этом сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский в своем телеграм-канале.
Призерами стали фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, которые выиграли золото и бронзу; биатлонист Максим Цветков, воспитанник СШОР №3 Калининского района. Молодой спортсмен завоевал бронзу. Кроме того, он поблагодарил за результаты хоккеистов СКА Никиту Гусева, Александра Самонова и Марченко Кирилла.
Ранее на Piter.tv: сборная России по хоккею потерпела поражение в финале Олимпиады.
Фото: ВКонтакте / Олимпийский комитет России
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