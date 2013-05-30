На Дачном проспекте снесли незаконный павильон общепита

Юрлицу предстоит не только оплатить штраф, но и возместить деньги, потраченные на освобождение участка земли.

На Дачном проспекте сотрудники комитета по контролю за имуществом снесли незаконный павильон общепита; О случившемся 13 мая Piter.tv рассказали в пресс-службе ККИ. Площадь участка в Кировском районе достигла порядка 200 квадратных метров.

На этой площади находится павильон общепита, в котором находились столы, диваны, холодильники, зона пищеблока.

В отношении этого земельного участка был заключен договор аренды с юридическим лицом, однако договор был расторгнут в октябре прошлого года. После того, как договор закончился, пользователь площади ее не освободил добровольно, как и после уведомления ККИ.

Юрлицу предстоит не только оплатить штраф в 50 тысяч рублей за самовольную установку элемента благоустройства, но и возместить деньги, потраченные на освобождение участка земли.

Ранее мы сообщали о том, что cотрудники комитета по контролю за имуществом провели рейд в пяти районах Петербурга и ликвидировали более 20 незаконных торговых точек. Продавцам корюшки, фруктов и овощей, сувениров, экскурсии пришлось освободить участки.

Фото: пресс-служба ККИ