Инженерно-технический состав обеспечивает постоянную готовность к вылету.

Представитель инженерного состава рассказал об ударном вертолете Ка-52. Его слова приводит пресс-служба Минобороны России.

Инженер отметил, что Ка-52 представляет собой шикарную и надежную машину. По его словам, такой вертолет "одно удовольствие обслуживать".

В военном ведомстве подчеркнули, что инженерно-технический состав обеспечивает постоянную готовность к вылету и успешное выполнение боевых задач авиационной техники.

Ранее Минобороны показало кадры организации доставки почтовых отправлений военнослужащим на передовую.

Видео: Минобороны России