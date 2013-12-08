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Представитель инженерного состава рассказал об ударном вертолете Ка-52

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Инженерно-технический состав обеспечивает постоянную готовность к вылету.

Представитель инженерного состава рассказал об ударном вертолете Ка-52. Его слова приводит пресс-служба Минобороны России.

Инженер отметил, что Ка-52 представляет собой шикарную и надежную машину. По его словам, такой вертолет "одно удовольствие обслуживать".

В военном ведомстве подчеркнули, что инженерно-технический состав обеспечивает постоянную готовность к вылету и успешное выполнение боевых задач авиационной техники.

Ранее Минобороны показало кадры организации доставки почтовых отправлений военнослужащим на передовую.

Видео: Минобороны России

Теги: вертолёт, ка-52, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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