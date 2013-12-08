Минобороны показало кадры организации доставки почтовых отправлений военнослужащим на передовую

Развернутая сеть ФПС обеспечивает доставку почтовых отправлений в подразделения.

Минобороны показало видео организации доставки почтовых отправлений военнослужащим в зону проведения спецоперации.

На опубликованных кадрах грузовик фельдъегерско-почтовой связи доставляет письма и посылки из десятков регионов. Адресатам доставляют военнослужащие обменного пункта каждый день и без выходных.

Также в военном ведомстве отметили, что развернутая сеть ФПС обеспечивает доставку почтовых отправлений в подразделения, в которых военнослужащие выполняют задачи.

Ранее в Минобороны сообщили, что экипажи Ка-52 и Ми-24 уничтожили пункт управления ВСУ в зоне спецоперации.

Видео: Минобороны России