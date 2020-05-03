Представитель Минздрава призвал ужесточить ограничительные меры в РФ

С заявлением выступил главный кардиолог Минздрава РФ и гендиректор НМИЦ кардиологии Минздрава.

С призывом к ужесточению ограничительных мер из-за коронавируса обратился главный кардиолог министерства здравоохранения России Сергей Бойцов. В своем заявлении, распространенном пресс-службой ведомства, Бойцов заявил, что основной причиной резкого роста числа зараженных коронавирусом в России – увеличение числа ПЦР-тестов.

Помимо этого, представитель Минздрава напомнил, что в регионах РФ идет развитие эпидемического процесса. При этом он не исключил, что на развитие распространения вируса могла и повлиять недостаточная дисциплинированность россиян.

В связи с этим он поделился точкой зрения, что в РФ карантинные меры нужно делать жестче, а ответственность за нарушение требований – выше. Бойцов также добавил, что при оценке статистики лучше ориентироваться на число госпитализируемых в сутки.

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Видео: New China TV / YouTube