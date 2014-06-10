Представитель ЕС заявил о подготовке к любым ситуациям из-за ядерной угрозы

Петер Стано не исключает любого сценария развития конфликта.

Официальный представитель Евросоюза заявил о подготовке к любым ситуациям из-за ядерной угрозы в украинском кризисе, а последствия такого решения будут самыми серьезными для мира. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Брюсселе сделал пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Чиновник добавил, что глава верховной дипломатии повторил позицию, которая не менялась за все время конфликта.

В случае применения ядерного оружия, это будет полным изменением ситуации. Это уже много раз говорилось представителями ЕС, НАТО и другими представителями… Мы готовимся к непредвиденным обстоятельствам. Петер Стано, пресс-секретарь МИД ЕС

Напомним, что в сентябре 2022 года российский президент Владимир Путин в обращении к гражданам заявил о том, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, так как против страны регулярно высказываются угрозы. Накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая на открытии Европейской дипломатической академии в бельгийском городе Брюгге, дал обещания "мощного военного ответа" Москве в случае применения ядерного оружия на Украине.

В Евросоюзе назвали двухсторонние встречи с Россией бессмысленными.

Фото и видео: European Commission