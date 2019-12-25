Представитель Дюжаррик: ООН призвала к установлению фактов, стоящих за гибелью Дугиной

Пресс-секретарь генсека ООН надеется, что факты произошедшей трагедии будут изучены.

Официальный представитель генерального секретариата Всемирной организации Стефан Дюжаррик рассказал о том, что ООН призвала установить факты, стоящие за гибелью журналистки Дарьи Дугиной. Соответствующее заявление чиновник сделал во время брифинга с местными СМИ. Он прокомментировал трагедию, в которой погибла россиянка. Речь идет о взрыве автомобиля, произошедшем на Можайском шоссе в Одинцовском районе Московской области.

Мы призываем к проведению расследования для установления всех фактов, стоящих за гибелью госпожи Дугиной. Стефан Дюжаррик, пресс-секратарь генсека ООН

Напомним, что сотрудники Федеральной службы безопасности России заявили в понедельник о том, что за убийством Дарьи Дугиной стоят украинские спецслужбы, а исполнителем преступления является украинская гражданка Наталья Вовк. Женщина прибыла в страну вместе с дочерью 23 июля. Согласно данным силовой структуры, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства уехала в Эстонию через Псковскую область.

Подоляк: Украина не имеет отношения к гибели Дугиной.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций