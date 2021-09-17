Представитель ДНР сообщил о минометном обстреле со стороны ВСУ

По территории украинские силовики выпустили 20 мин.

Представитель ДНР сообщил о минометном обстреле со стороны украинских силовиков. Сотрудник Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики уточнил, что на протяжении 15 сентября киевские военные стреляли по окраинам региона. В общей сложности противник выпустил по территории порядка 20 мин.

В 6: 50 (совпадет с московским временем) зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины в направлении посёлка шахты Октябрьская (окраины Донецка - ред.). Выпущено 20 мин калибром 120 миллиметров. пресс-служба ДНР

Напомним, что с июля 2020 года на Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. СТороны договорились о полном прекращении огня, а также о недопустимости размещения на территории населенных пунктов тяжелого вооружения, проведения наступательных и разведывательно-диверсионных действий.

На Украине заявили об отказе России от Минских соглашений из-за миссии ОБСЕ.

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