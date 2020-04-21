Председателя комздрава в Петербурге госпитализировали с симптомами ОРВИ

По его словам, ситуация с распространением коронавируса в городе остается сложной.

Председатель петербургского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец перешел на удаленную работу. Врио председателя комитета назначен Андрей Сарана. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом в Петербурге.

Как рассказал представитель Смольного, накануне у него появились симптомы ОРВИ. После этого он принял решение о госпитализации. Все сотрудники комитета прошли тест на коронавирус. В случае появления признаков недомогания, они отправятся на режим самоизоляции. Все совещания в комитете по здравоохранению проводятся дистанционно.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Петербурге остается сложной заявил Лисовец

Кроме того, председатель комитета сказал о том, что на его примере "это заболевание имеет очень неприятные проявления". Отметим, что конкретный диагноз чиновника не сообщается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что несколько чиновников из администрации Ленобласти заразились коронавирусом.

Видео: оперштаб по борьбе с коронавирусом в СПб