Председателя комздрава в Петербурге госпитализировали с симптомами ОРВИ

Председатель петербургского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец перешел на удаленную работу. Врио председателя комитета назначен Андрей Сарана. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом в Петербурге.
Как рассказал представитель Смольного, накануне у него появились симптомы ОРВИ. После этого он принял решение о госпитализации. Все сотрудники комитета прошли тест на коронавирус. В случае появления признаков недомогания, они отправятся на режим самоизоляции. Все совещания в комитете по здравоохранению проводятся дистанционно.
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Петербурге остается сложной
заявил Лисовец
Кроме того, председатель комитета сказал о том, что на его примере "это заболевание имеет очень неприятные проявления". Отметим, что конкретный диагноз чиновника не сообщается.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что несколько чиновников из администрации Ленобласти заразились коронавирусом.
Видео: оперштаб по борьбе с коронавирусом в СПб
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