Соседка укусила за нос председательницу ТСЖ на Симонова

Медики диагностировали у пострадавшей множественные ушибы и царапины.

В ночь на среду, 8 октября, в полицию обратилась 61-летняя жительница одного из домов по улице Симонова, сообщив, что соседка по парадной укусила её за нос и нанесла ещё ряд травм. Об этом стало известно Piter.TV.

Заявительница является председателем ТСЖ в своём доме. Как выяснилось, она повздорила с соседкой прямо в парадной.

После потасовки медики диагностировали у пострадавшей множественные ушибы и царапины.

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Фото: Piter.TV