Коралловое ожерелье и 1,4 млн рублей вынесли из квартиры на Олеко Дундича

Возбуждено уголовное дело.

Во вторник, 7 ноября, в полицию поступило сообщение от 47-летнего петербуржца о краже из его квартиры, которая находится в одном из домов по улице Олеко Дундича. Об этом стало известно Piter.TV.

Мужчина сообщил, что в период с 22:00 6 ноября до 12:30 7 ноября неизвестный преступник проник в его квартиру путём подбора ключей к входной металлической двери, а затем похитил оттуда 1,4 млн рублей и коралловое ожерелье. Общая сумма материального ущерба составила 1 483 500 рублей.

Возбуждено уголовное дело.

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Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)