Вор с болгаркой вынес дневную выручку магазина в Ленобласти

При помощи инструмента злоумышленник вскрыл банковский терминал, а затем вытащил кассету и скрылся.

В ночь на вторник, 7 ноября, в полицию поступила информация о краже в алкогольном супермаркете, расположенном в посёлке Васкелово (Ленобласть). Об этом стало известно Piter.TV.

Прибывшие на место правоохранители ознакомились с записями с камер видеонаблюдения. Судя по ним, в 3:45 неизвестный злоумышленник проник в помещение магазина со стороны запасного входа с болгаркой в руках. Выглядел налётчик экстравагантно: он был одет в длинный плащ, лицо скрывал капюшон, а на лбу был закреплён фонарик.

При помощи инструмента вор вскрыл банковский терминал, в котором хранилась дневная выручка магазина, а затем вытащил кассету и скрылся. Представленный в магазине товар его не заинтересовал.

Размер ущерба устанавливается. Вора разыскивают.

Ранее мы сообщили о том, что домушник, проникший в квартиру по улице Здоровцева через отверстие в полу, задержан.

Видео: Piter.TV