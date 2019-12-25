Председателя "Открытой России" оштрафовали за траурную акцию у Конституционного суда

Акция прошла 15 марта.

Октябрьский районный суд оштрафовал председателя незарегистрированной общественной организации "Открытая Россия" на 10 тыс. рублей. Об этом Анастасия Буракова сообщила на своем канале Telegram.

В рамках акции "Поминки по Конституции" активистка возложила 15 марта цветы к дверям Конституционного суда. Женщина планирует обжаловать решение.

В тот день правоохранители задержали более 20 участников акции.

Ранее Piter.TV подробно рассказал о поправках в Конституции, за которые предлагают проголосовать россиянам.

Фото: vk.com/aaburakova