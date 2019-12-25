  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Председателя "Открытой России" оштрафовали за траурную акцию у Конституционного суда
Сегодня, 16:15
48
nadezhda_sib

Председателя "Открытой России" оштрафовали за траурную акцию у Конституционного суда

0 0

Акция прошла 15 марта.

Октябрьский районный суд оштрафовал председателя незарегистрированной общественной организации "Открытая Россия" на 10 тыс. рублей. Об этом Анастасия Буракова сообщила на своем канале Telegram.

В рамках акции "Поминки по Конституции" активистка возложила 15 марта цветы к дверям Конституционного суда. Женщина планирует обжаловать решение. 

В тот день правоохранители задержали более 20 участников акции. 

Ранее Piter.TV подробно рассказал о поправках в Конституции, за которые предлагают проголосовать россиянам. 

Фото: vk.com/aaburakova

 

Теги: активисты, конституция, открытая россия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии