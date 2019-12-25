Председателем комитета по благоустройству Петербурга назначили Сергея Малинина

Смольный назначил Сергея Малинина председателем комитета по благоустройству Петербурга. Соответствующее распоряжение подписал Александр Беглов. К новой должности Малинин приступает с сегодняшнего дня, 19 октября.
До этого чиновник временно исполнял обязанности главы комитета. Отметим, что в ведомстве он работает уже 8 лет. С 2012-го года Сергей Малинин был заместитель председателя комитета по благоустройству города, а с 2013-го года стал первым заместителем.
Ранее в комитете по благоустройству отреагировали на первый снегопад в Северной столице.
Фото: gov.spb.ru
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