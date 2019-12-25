  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Председателем комитета по благоустройству Петербурга назначили Сергея Малинина
Сегодня, 11:45
363
nadezhda_sib

Председателем комитета по благоустройству Петербурга назначили Сергея Малинина

0 0

Свою карьеру чиновник начал в 1993-м году с должности инженера технадзора и приемки работ Муниципального предприятия "Мосты и дороги Санкт-Петербурга".

Смольный назначил Сергея Малинина председателем комитета по благоустройству Петербурга. Соответствующее распоряжение подписал Александр Беглов. К новой должности Малинин приступает с сегодняшнего дня, 19 октября. 

До этого чиновник временно исполнял обязанности главы комитета. Отметим, что в ведомстве он работает уже 8 лет. С 2012-го года Сергей Малинин был заместитель председателя комитета по благоустройству города, а с 2013-го года стал первым заместителем. 

Ранее в комитете по благоустройству отреагировали на первый снегопад в Северной столице. 

Фото: gov.spb.ru

Теги: комблаг, председатель, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии