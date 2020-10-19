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Комблаг отреагировал на первый снегопад в Петербурге

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Улицы помыли более 29 тысячами кубометров воды и 121 литром шампуня.

В понедельник, 19 октября, стало известно о том, что на дороги вышли 36 единиц уборочных машин ГУДСП "Петродворцовое". Таким образом Комблаг отреагировал на снегопад в Северной столице. 

Отмечается, что снегопад обрушился на Петродворцовый район в 7 часов утра. После около 30 дворников вышли на уборку. 

Кроме того, в минувшее воскресенье, в городе была проведена превентивная обработка улично-дорожной сети противогололедными материалами. 

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге выпал первый снег.

Видео:Piter.TV

Теги: компблаг, петродворцовый район, погода, снег
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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