Комблаг отреагировал на первый снегопад в Петербурге

Улицы помыли более 29 тысячами кубометров воды и 121 литром шампуня.

В понедельник, 19 октября, стало известно о том, что на дороги вышли 36 единиц уборочных машин ГУДСП "Петродворцовое". Таким образом Комблаг отреагировал на снегопад в Северной столице.

Отмечается, что снегопад обрушился на Петродворцовый район в 7 часов утра. После около 30 дворников вышли на уборку.

Кроме того, в минувшее воскресенье, в городе была проведена превентивная обработка улично-дорожной сети противогололедными материалами.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге выпал первый снег.

Видео:Piter.TV