Комблаг отреагировал на первый снегопад в Петербурге

В понедельник, 19 октября, стало известно о том, что на дороги вышли 36 единиц уборочных машин ГУДСП "Петродворцовое". Таким образом Комблаг отреагировал на снегопад в Северной столице.
Отмечается, что снегопад обрушился на Петродворцовый район в 7 часов утра. После около 30 дворников вышли на уборку.
Кроме того, в минувшее воскресенье, в городе была проведена превентивная обработка улично-дорожной сети противогололедными материалами.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге выпал первый снег.
Видео:Piter.TV
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